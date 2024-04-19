إسرائيل تستعد لضربة إيرانية محتملة بتحركات سريعة لقواتها.. ماذا فعلت؟

كشفت قناة «القاهرة الاخبارية»، أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهداف عسكرية إيرانية الليلة، وبحسب المعلن فقد تعرضت منشآت عسكرية إيرانية للقصف، ردًا على الهجوم الذي شنته طهران على تل أبيب باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ مطلع الأسبوع الجاري، ما دفع الحرس الثوري، إلى إعلان حالة التأهب القصوى، وكذلك بدأت إسرائيل في اتخاذ خطوات دفاعية ضد رد محتمل من إيران.

إسرائيل تستعد لضربة إيرانية محتملة

ذكرت صحيفة «يديعوت إحرونوت» العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتفعيل نظام الدفاع لحالة التأهب القصوى، في حالة حدوث رد إيراني على الضربة الإسرائيلية.

يشار إلى أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن ضرب إيران، على الرغم من تصريحات مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، الذي أكد أن مسؤولين أمنيين وحكوميين أبلغوا أمريكا بالهجوم.

وبعد صدور تقارير عن الهجوم على إيران، سمعت صافرات الإنذار تحذر من تهديد تسلل طائرات معادية في غوش حلب والريحانية وكرم بن زمرا وبرعام وألما وياراون ودالتون والمنطقة الصناعية رمات دالتون وأفيفيم في الشمال، والجليل، لكن تبين فيما بعد أنه إنذار كاذب.

عدم تناول القضية

وفي إطار صمت إسرائيل من الاعتراف بالهجوم على إيران، طالبت وزارة خارجية الاحتلال سفاراتها في جميع أنحاء العالم إلى عدم تناول هذه القضية.

ورغم التقارير التي ترددت عن وجود عدد من الانفجارات التي سمعت في المنطقة، زعمت وسائل إعلام في إيران أنه لم يتم رصد أي أضرار وأن الانفجارات التي سمعت في المنطقة ناجمة عن اعتراضات ناجحة نفذتها أنظمة الدفاع الجوي في إيران.