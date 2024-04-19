«التنمية المحلية»: إزالة 4744 حالة تعد على أراضي الدولة ضمن الموجة 22

شدد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على عدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال المرور على الأراضي المستردة بصفة مستمرة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مشيرا إلى أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ22، التي بدأت 27 يناير الماضي واستمرت حتى 16 فبراير الماضي، وبلغت الإزالات فيها حوالى 4744 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية «أملاك دولة» على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة عدد 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فداناً بمحافظة بورسعيد.

المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

فيما أسفرت المرحلة الثانية من الموجة الــ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي نفذت خلال الفترة من 24 فبراير2024 وحتي يوم الجمعة الموافق 15 مارس الماضي، عن استرداد 554 ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 3258 مبنى مخالفا، وإزالة 1320 حالة تعد على مساحة 1819 فدانا، وإزالة 115 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 616 فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود المحافظات في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واستردادها علي مدار المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ22، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ، بالإضافة إلى التزام المحافظات بالجدول الزمني بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات.