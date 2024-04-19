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مراسل «القاهرة الإخبارية» بمارسيليا: باريس لا ترغب في توسيع العمليات بالشرق الأوسط

كتب:

شريف سليمان
11:44 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مارسيليا

خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مارسيليا

قال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إن فرنسا تتابع موقف التصعيد المتبادل بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي عن كثب، وكانت قد أوصت الجانب الإسرائيلي بأهمية عدم الرد على إيران، مؤكدا أن باريس لا تريد أن تتوسع العمليات في الشرق الأوسط، وتتواصل مع الدول في المنطقة لتفادي الأسوأ.

ماكرون يلتقي برئيس الوزراء اللبناني 

وأشار «شقير»، خلال رسالة على الهواء، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيلتقي بعد ساعة من الآن بقصر الإيليزيه برئيس الوزراء اللبناني، موضحا أنه في ظل هذا التخوف الفرنسي تبقى كل السيناريوهات محتملة، وفرنسا ما زالت تحاول إرسال رسائل لجميع الأطراف، كما كانت قد طالبت إسرائيل بعدم الرد، كانت قد طالبت أيضا الجانب الإيراني قبل أن ينفذ هجماته على إسرائيل بأهمية عدم الرد.

وتابع: «نحن أمام موقف فرنسي يحاول إرسال رسالة واحدة هي ضد أن تقوم إسرائيل بالرد على إيران، وضد الهجوم الإيراني أيضا على إسرائيل، الموقف الفرنسي منذ البداية يعطي الحق لإسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن مع احترام المعاهدات الدولية».

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