تفاصيل نظام الدفاع الجوي الإيراني رعد.. يصل مداه إلى 500 كيلومتر

نجحت الدفاعات الجوية الإيرانية في اسقاط المسيرات التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي على العمق الإيراني، حيث تمتلك إيران مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي المتطورة ومنها نظام الدفاع الجوي الإيراني رعد، والذي أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تطوير قدراته الصاروخية وأزاح الستار عنه في 2020.

معلومات عن نظام الدفاع الجوي الإيراني رعد

أبرز المعلومات عن نظام الدفاع الجوي الإيراني رعد كما ذكرها موقع «روسيا اليوم» نرصده لكم كما يلي:

استعرضت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني نظام الدفاع الجوي الإيراني رعد، وذلك خلال معرض أسبوع الدفاع المقدس بالعاصمة طهران.

2- نظام الدفاع الجوي الإيراني رعد يعمل بالوقود الصلب.

3- نظام الدفاع الجوي الإيراني رعد مصنع محليا في إيران بتقنيات متقدمة.

نظام الدفاع الجوي الإيراني رعد

4- استخدمت في غلاف نظام الدفاع الجوي الإيراني رعد ألياف الكربون ومحرك زهير الجديد بهيكل من المواد المركبة غير الفلزية، حيث يخفف ذلك من الضغط والاهتزاز الناجم عن اللحظات الأولى من الإطلاق، ويجعله يتحمل ضغط 100 وحدة جو، ودرجة حرارة 3 آلاف درجة سانتيجراد.

5- نظام الدفاع الجوي الإيراني رعد يصل مداه إلى 500 كيلومتر.

يٌذكر أن جيش الاحتلال أطلق مسيرات وطائرات بدون طيار مستهدفًا الأراضي الإيرانية، وذلك ردًا على الهجوم الإيراني على الأراضي المحتلة، والذي جاء أيضًا ردًا على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفر عن مصرع 7 من قادة الحرس الثوري الإيراني.