نظام الدفاع الجوي الإيراني كمين 2.. معلومات عن أبرز دفاعات طهران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها تمكنت من إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها قوات الاحتلال واستهدفت أهداف داخل عمق الأراضي الإيرانية، ونجحت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية مثل نظام الدفاع الجوي الإيراني كمين 2 في إسقاط طائرات ومسيرات إسرائيلية.

نظام الدفاع الجوي الإيراني كمين 2

وتعتمد إيران على عدد من أنظمة الدفاع الجوي المتطورة منها نظام الدفاع الجوي الإيراني كمين 2 والذي بحسب «الموقع العربي للدفاع والتسليح» المتخصص في الأسلحة تستخدمه إيران لرصد واستهداف المسيرات والطائرات المأهولة والمروحيات، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

ونظام الدفاع الجوي الإيراني كمين 2 كان يُطلق عليه اسم «مرصاد 16» هو نظام صواريخ دفاع جوي إيراني، ومعنى كلمة مرصاد هي كمين أيضًا، وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أنّ هذه المنظومة الصاروخية تستخدم لاعتراض جميع الاهداف الطائرة دون طيار على ارتفاعات منخفضة.

ويتشابه النظام القديم مرصاد 16 مع نظام الدفاع الجوي الإيراني كمين 2 وبينهم عدد قليل من القواسم المشتركة، ودخلت أنظمة «كمين 2» الخدمة مع الجيش الإيراني بين عامي 2017 - 2018.

نظام الدفاع الجوي الإيراني كمين 2 هو أول نظام إيراني محلي

وتزعم المصادر الإيرانية أنّ نظام الدفاع الجوي الإيراني كمين 2 هو أول نظام دفاع جوي إيراني محلي، وأن جميع مكوناته مصنوعة محليًا وتم تصنيعها من قبل المتخصصين الايرانيين، وفق أحدث التقنيات العالمية.

وعرض الجيش الإيراني نظام الدفاع الجوي الإيراني كمين 2 أثناء الاستعراض العسكري بمناسبة يوم الجيش الإيراني عام 2018 باعتبارها أحدث منظومة صاروخية محلية الصنع. وتم الكشف عن نظام الدفاع الجوي الإيراني كمين 2 لأول مرة علنًا في عام 2018.

جدير بالذكر أن الهجوم الإسرائيلي يأتي ردًا على الهجوم الإيراني على الأراضي المحتلة، والذي جاء نفسه ردًا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفر عن مصرع 7 من قادة الحرس الثوري الإيراني.