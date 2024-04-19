موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان صلاح السعدني 

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي غيبه الموت صباح اليوم، عن عمر ناهز 81 عاما.

موعد ومكان صلاة الجنازة على صلاح السعدني

قال الدكتور أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن صلاة الجنازة على الفنان صلاح السعدني، ستكون بعد صلاة العصر، اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن الفنان أشرف زكي، أعلن وفاة الفنان صلاح السعدني، من خلال منشور عبر «إنستجرام»، قبل قليل.