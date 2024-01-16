الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني.. مصدر مقرب يكشف التفاصيل

كشف مصدر مقرب من الفنان صلاح السعدني تفاصيل الحالة الصحية له، بصحة جيدة، ومتواجد في منزله وسط أسرته.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن كل مايشاع على وسائل التواصل الإجتماعي ما هي إلا شائعات، ولا أساس لها من الصحة.

آخر عمل فني للفنان صلاح السعدني

ويبتعد الفنان صلاح السعدني عن الفن منذ عام 2013، إذ كان آخر عمل فني له مسلسل «القاصرات»، التي كانت تدور أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في أجواء الصعيد.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم داليا البحيري، لقاء سويدان، منة عرفة، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، مهرة، عادل شعيب، محمد المهندس، هالة هاشم، محمد محمود.