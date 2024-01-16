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الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني.. مصدر مقرب يكشف التفاصيل

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:23 ص | الثلاثاء 16 يناير 2024
صلاح السعدني

صلاح السعدني

كشف مصدر مقرب من الفنان صلاح السعدني تفاصيل الحالة الصحية له، بصحة جيدة، ومتواجد في منزله وسط أسرته.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن كل مايشاع على وسائل التواصل الإجتماعي ما هي إلا شائعات، ولا أساس لها من الصحة.  

آخر عمل فني للفنان صلاح السعدني

ويبتعد الفنان صلاح السعدني عن الفن منذ عام 2013، إذ كان آخر عمل فني له مسلسل «القاصرات»، التي كانت تدور أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في أجواء الصعيد.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم داليا البحيري، لقاء سويدان، منة عرفة، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، مهرة، عادل شعيب، محمد المهندس، هالة هاشم، محمد محمود.

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بقلم أحمد عبد الرحمن