تُطارد الشائعات الفنان صلاح السعدني، من وقت لآخر، عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل ابتعاده عن الساحة الفنية، وكذلك الأضواء بشكل عام، قرابة عقد كامل، ليروج البعض أنه يُعاني من أزمات صحية، كان آخرها قبل يومين، بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ80.

وكشف مصدر لـ«الوطن»، تطورات الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني، مؤكدًا أنه في صحة جيدة، ويقضي وقته مع أسرته، ولا صحة نهائي للشائعات التي تُطارده على «السوشيال ميديا»، مُشيرًا إلى أنه مُتابع جيد للأحداث التي تشهدها الساحة حاليًا، لعل أبرزها القضية الفلسطينية، والحرب الدائرة هناك، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 7 آلاف على يد الاحتلال الإسرائيلي.

مشوار فني طويل، يمتد لأكثر من 6 عقود، قطعه صلاح السعدني في عالم الفن، إذ أثراه بعشرات الأعمال التي حققت صدى واسعًا تجاوز الوطن العربي، ليصنع اسمه بأحرف ذهبية، ويلقبه جماهيره بـ«عمدة الدراما المصرية»، وعلى الرغم من ابتعاده عن الساحة قرابة 10 سنوات تقريبًا، إلا أنّ الجمهور ما زال يترقب اللحظة التي يطل فيها عليهم من جديد.