«التنمية المحلية»: ضخ 22 مليار جنيه استثمارات في برنامج تنمية الصعيد منذ 2018

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يعد أحد أبرز مشروعات الحكومة المصرية التي أحدثت طفرة تنموية في صعيد مصر، خلال الـ6 سنوات السابقة.

تحسين البنية الأساسية

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الإنجازات التي حققها برنامج التنمية المحلية على أرض محافظتي قنا وسوهاج، جاءت ملبية لحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على خلق إدارة محلية قوية وفعالة، قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية، وتحسين مستوى البنية الأساسية والخدمات المقدمة في المناطق الأكثر احتياجا.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه منذ 2018 جرى ضخ استثمارات تتجاوز 22 مليار جنيه بهدف تحسين البنية الأساسية والخدمات وتطوير الإدارة المحلية، سواء خدمات ومرافق الإدارة المحلية مثل (الطرق المحلية – تحسين البيئة – التطوير الحضري وغيرها) أو خدمات خارج استثمارات الإدارة المحلية مثل (مياه الشرب – الصرف الصحي – دعم الخدمات الصحية).

رفع كفاءة الأداء المحلي

ولفت «آمنة» إلى أن عملية تخطيط ومتابعة تنفيذ وتقييم المشروعات المنفذة، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، صحبها تفعيل سياسات تستهدف رفع كفاءة الأداء المحلي، ليس فقط لتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين، بصورة أكثر كفاءة، لكن أيضا تهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية.