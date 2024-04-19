آخر ظهور للفنان صلاح السعدني قبل رحيله «صور»

منذ سنوات طويلة، غاب الفنان صلاح السعدني عن الفن، وكذلك الظهور بشكل دائم للجمهور، واختار أن يختلى بنفسه وعائلته للاستمتاع بحياة هادئة في أيام الأخيرة، قبل رحيله صباح اليوم عن عالمنا.

أخر ظهور للفنان صلاح السعدني

وكان آخر ظهور للفنان صلاح السعدني منذ 4 سنوات، حين قرر ابنه الفنان أحمد صلاح السعدني، أن ينشر مجموعة من الصور لوالده، يطمئن من خلالها جمهوره ومحبيه.

وكانت الصور التي شاركها الفنان أحمد صلاح السعدني، تهنئة له بعيد ميلاده، قائلا «كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة ربنا يخليك لينا يا عمدة»، واستقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة.