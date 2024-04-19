نجوم الفن ينعون صلاح السعدني: هتوحشنا يا خال

تحولت الصفحات الشخصية لنجوم الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء للفنان صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز 80 عاما.

السقا ينعى الراحل صلاح السعدني

نعى السقا الفنان الراحل صلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» عن طريق نشر صورة لها، معلقا عليها «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، البقاء والدوام لله وحده، توفى إلى رحمة الله الفنان القدير والأب الغالي صلاح السعدني والد أخويا وصديقي أحمد السعدني، ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء له، هتوحشنا يا خال».

وكتبت الفنانة منى زكي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» «البقاء لله، فقدت أستاذ كبير من أطيب وألذ وأحن الناس، ومن أكتر الناس اللي اتشرفت بالشغل معاها فهو الأكثر خلقا، الأستاذ الكبير صلاح السعدني، خالص عزائي لأحمد وللأسرة الكريمة».

منه فضالي تنعى صلاح السعدني

ونشرت منه فضالي عبر حسابها الخاص على موقع «إنستجرام» «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفى إلى رحمة الله تعالى الفنان الكبير صلاح السعدني، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان، كان ليا الشرف إني اشتغلت معاك يا عم صلاح حتوحشنا كلنا يا أطيب قلب، صلاة الجنازة اليوم الجمعة الموافق 19 أبريل عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن بمقابر العائلة في طريق الواحات بالسادس من أكتوبر»

ونعى الراحل صلاح السعدني الفنان محمد جمعة عبر «إنستجرام» «إنا لله وإنا إليه راجعون عم صلاح السعدني في رحاب الله، نسألكم الدعاء صلاة الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد»

وقدم الفنان أمير كرارة تعازيه للفنان الراحل صلاح السعدني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» «البقاء والدوام لله رحم الله النجم الكبير صلاح السعدني».