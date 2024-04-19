كيف كان الفنان صلاح السعدني يقضي يومه؟.. «الكنبة» مكانه المقدس والأهلي عشقه

غيب الموت اليوم، الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عامًا، في نبأ أحزن الوسط الفني وكثير من عشاق الفنان الراحل الذي تمتع بجماهيرية كبيرة خاصة بين جيلي الثمانينات والتسعينات، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًأ من الأعمال المتنوعة سواء في السينما أو التيلفزيون أو المسرح.

وقبل رحيله اليوم، كانت حياة «السعدني» في السنوات الأخيرة مليئة بالتفاصيل، بحسب حديث تلفزيوني سابق لابنه الفنان أحمد صلاح السعدني، عبر برنامج«سهرانين» على قناة«on» مع الفنان أمير كرارة، إذ وصف طقوس والده في المنزل وكيف كان يقضي يومه.

طقوس الفنان صلاح السعدني في المنزل

وقال أحمد صلاح السعدني في لقاء سابق منذ 5 سنوات تقريبًا، إنّ والده اعتاد أنّ يمكث في البيت مستمتعًا بأجواء الأسرة: «هو بيحب يقعد على الكنبة وساعات بينزل يروح النادي الأهلي في الشيخ زايد، وممكن أوقات يتمشى شوية ويشرب عصير ويرجع يقعد مع الأحفاد».

الاستمتاع بحياة هادئة، كان قرار الفنان صلاح السعدني في السنوات الأخيرة، إذ أكد ابنه حب والده للأسرة والهدوء وكرة القدم قبل وفاته:« بيضايق من الإشاعات السخيفة اللي بتطلع، والحمدلله هو تمام جدًا وزي الفل ومستمتع بالحياة الهادئة، بيتفرج على أعمالي وليا الشرف، وطبعًا بيتفرج على ماتشات الكورة».

وفاة صلاح السعدني

ورحل الفنان الكبير صلاح السعدني، عن عمر ناهز 81 عامًا، وفق ما أعلنه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عبر «إنستجرام»، من خلال نشر صورة لصلاح السعدني، وعلق عليها: «البقاء لله.. الفنان الكبير صلاح السعدني».