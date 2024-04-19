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دراما المتحدة

ضبط مدير مطعم لحيازته كمية كبيرة من الأغذية الفاسدة في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:29 م | الجمعة 19 أبريل 2024
أغذية فاسدة- ارشيفية

أغذية فاسدة- ارشيفية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (المدير المسئول عن محل لبيع المأكولات - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) بعرض وبيع كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بدون بيانات لتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وعدم مطابقة المنشأة للإشتراطات الصحية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وعُثر بداخل المحل على (5750 طن "رنجة، ملوحة، فسيخ").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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