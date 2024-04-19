عشبة سحرية في منزلك تحارب خلايا السرطان.. احمي جسمك من خطر

السرطان من أكثر الأمراض خطورة، وتوجد علامات تشير إلى الإصابه به، بعضها يبدو شائعا وطارئا، وربما يتجاهلها كثيرون، ويتفاجأون بالإصابة به عند مواجهة أزماتٍ صحية أخرى، ويمكن محاربة نمو الخلايا السرطانية من خلال عشبة شهيرة ومتوفرة، وفق الدكتور شادي عبدالعال، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن».

عشبة تحارب خلايا السرطان

الكركم من الأعشاب التي تتمتع بعدة فوائد علاجية، لأنه غني بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، ويحتوي على مضادات أكسدة عالية، وقد يكون سببا رئيسيا للوقاية من مرض السرطان، لأنه يساعد على منع تحول أي خلايا سليمة لخلايا سرطانية، وفقا لحديث استشاري التغذية العلاجية.

ويعمل الكركم يعمل تثبيط انقسام الخلايا السرطانية، وتحفيز موتها من خلال تثبيط الجزء الخلوي، الذي يعمل على تزويدها بالطاقة اللازمة لنموها ولانقسامها، إذ يشير عبدالعال، إلى أن الكركم يعيد حساسية الخلايا السرطانية إلى عوامل الاستماتة، بمعني أن الخلايا تدمر نفسها بنفسها.

فوائد الكركم.. يقي من 8 سرطانات

واتضح أنه في حالة استهلاك الكركم بشكل منتظم، ينخفض خطر الإصابة بعدة سرطانات، منها «القولون، المستقيم، الثدي، البروستات، الرئة، البنكرياس، نخاع العظام، والمعدة»، كما أنه يعمل على تخليص الجسم من السموم، وتقليل الشعور بألم الأعصاب، كما أنه يحمي الكبد من الإصابة بالتليف، ويعتبر مسكن طبيعي، وينظيم نسبة الكولسترول في الدم ويحد من ارتفاعها.