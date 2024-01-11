«العليا للفيروسات»: التبغ المسخن بوابة للإدمان.. وينشط الخلايا السرطانية

أكدت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذه بكلية الطب جامعة عين شمس، أن التبغ المسخن، يعتبر بوابة لإدمان النيكوتين بين غير المدخنين، وليس بديلاً يستخدم لأغراض الحد من الضرر لدى المدخنين الحاليين.

أسباب تدخين الأشخاص

أوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك دراسة بحثت في أسباب تدخين الأشخاص لجهاز IQOS، واستخلصت عدد من العوامل الرئيسية أثرت في بدء استخدام IQOS، تتمثل في الاعتقاد انها ستحافط علي الصحة، وتكلفتها المادية البسيطة، وسهولة الاستخدام حتى في الأماكن المغلقة، وكونها نمط جديد وأسلوب حياة.

اتفاقية منظمة الصحة العالمية

قالت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، إن منظمة الصحة العالمية أصدرت في وقت سابق، بيانًا بشأن منتجات التبغ المسخن، وقرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن IQOS، جاء فيه أن منتجات التبغ المسخن هي منتجات تبغ، ما يعني أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، تنطبق بالكامل على هذه المنتجات وتلزم المادة 13.4 (أ) الأطراف بحظر «جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي تروج لمنتج التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو خادعة أو من المحتمل أن تخلق انطباع خاطئ عن خصائصه أو آثاره الصحية أو مخاطره أو انبعاثاته».

واكدت أن التبغ المسخن كغيره من أنواع المدخنات، يسهم في زيادة قرص الإصابة بأمراض السرطان وكذلك الإدمان بصورة سريعة جدا، لتشبع الجسم بنسب كبيرة من النيكوتين.