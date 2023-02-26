6 أطعمة تحتوي على مضادات أكسدة منها الفول والعدس.. استشاري تغذية توضح

من الضروري أن تحتوي الأطعمة التي نتناولها أثناء الوجبات، على مضادات للأكسدة، وذلك لأنها تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنها تقوي الجهاز المناعي، وتقلل من فرص الإصابة بالأمراض بشكل عام.

كما كشفت دراسة سويدية أن النساء التي تتناول أطعمة تحتوي على مضادات للأكسدة، هن الأقل عرضة بالإصابة بأمراض العيون، ومنها «إعتام عدسة العين» بنسبة تصل إلى 13% عن غيرهن اللائي لا يتناولن.

وأضافت الدكتور سوزان روتيانين، المتخصصة في الطب البيئي بمعهد كارولينسكا، أن عدم وجود كمية كافية من مضادات الأكسدة، يمكن أن يصاحبها بمرور الوقت، إصابة حادة في عدسة العين، تصل إلى العمى.

لذا فإنه من الضروري ألا تخلو الوجبات التي يتناولها الشخص خلال اليوم من الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات المختلفة، وتستعرض «الوطن»، أهم الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة.

الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة

وفي هذا الصدد، قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية، ورئيس قسم المناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على مضادات للأكسدة، ومن أهمها ما يلي:

الخضروات: إذ أنها تحتوي فيتامين «أ»، كما أنه يمكن أن يوضع في طبق السلطة، أو يضاف إلى طبق آخر، ومنها البقدونس، السبانح، والجرجير.

الجزر: كونه يحتوي على فيتامين «سي»، كما أنه مقوٍ جيد للأغشية المخاطية، والجهاز المناعي.

البرتقال والليمون: كلاهما يحتوي على فيتامين «سي»، يقوي المناعة ويقلل فرص الإصابة بالعدوى، كما أنهما مفيدان لصحة الأوعية الدموية.

المكسرات: والتي تحتوي على «أوميجا 3»، كما أنها غنية بالسعرات الحرارة، وتحمي القلب من الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، حصى المرارة، وأنواع معينة من السرطان.

البقوليات: مثل العدس، الفول، البازلاء: فهي من أكثر الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة، وغنية بمادة البوليفينول، التي تحسن من صحة الجسم.