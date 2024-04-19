10 معلومات عن صلاح السعدني.. بدأ رحلته الفنية رفقة «الزعيم» واختفى فجأة

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني، بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان القدير صلاح السعدني، عن عمر ناهز 81 عاما، وقد نعى عدد كبير من نجوم الفن ورواد وسائل التواصل الاجتماعي الفنان الراحل، مشيرين إلى مسيرته الفنية الطويلة التي ستظل عالقة بأذهانهم مهما مرت السنين.

ونستعرض أبرز 10 معلومات عن الفنان الراحل صلاح السعدني، وفق تقرير قناة «Extra news».

اسم صلاح السعدني بالكامل

- اسمه بالكامل: صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني.

- ولد يوم 23 أكتوبرعام 1943 في كفر القرينين بمحافظة المنوفية.

- حصل صلاح السعدني على بكالوريوس الزراعة.

- تعرف على صديقة المقرب عادل إمام، أثناء دراستهما في كلية الزراعة، وعملا معًا في مسرح الكلية.

- الشقيق الأصغر للكاتب الساخر الراحل محمود السعدني.

أول أعمال صلاح السعدني

- أول أعمال الفنان صلاح السعدني هو مسلسل «الرحيل» إنتاج عام 1960.

- تميز صلاح السعدني في الأعمال الدرامية ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها: أرابيسك، وحلم الجنوبي، وليالي الحلمية، ورجل في زمن العولمة.

- شارك في عدة أفلام، أبرزها: الرصاصة لا تزال في جيبي، الأرض، أغنية على الممر، مدرستي الحسناء.

- كان مسلسل «القاصرات» آخر أعمال الفنان الراحل صلاح السعدني، عام 2013، وحقق وقتها نجاحا كبيرا.

- ابتعد عن عالم التمثيل في صمت، قبل 10 أعوام تزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده الـ70.

يُذكر أن نقابة المهن التمثيلية نعت الفنان الراحل صلاح السعدني فى بيان رسمي، جاء فيه: «تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر، الفنان العظيم الأستاذ صلاح السعدني.. وإنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدني والأسرة الكريمة».