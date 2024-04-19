رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

كيف كان يقضي صلاح السعدني أيامه بعد ابتعاده عن الفن؟

كتب:

بسمة شطا
01:09 م | الجمعة 19 أبريل 2024
صلاح السعدني

صلاح السعدني

منذ عام 2013، اختار الفنان صلاح السعدني أن يختتم مسيرته الفنية بمسلسل القاصرات، وبعدها ابتعد تماما عن الأضواء والحياة الفنية، لكن كانت اللحظات الأخيرة في حياته لها خصوصية.

اللحظات الأخيرة في حياة الفنان صلاح السعدني 

وكشف الفنان أحمد صلاح السعدني، نجل الفنان صلاح السعدني، عن أن والده في الفترة الماضية كان يستمتع للغاية بحياته الهادئة، ويقضي أوقاته كاملة وسط أسرته، ويعيش الحياة العادية التي يعيشها أي إنسان، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي.

وأشار أحمد السعدني حينها، إلى أن والده لا يزال يتابع مباريات كرة القدم التي يحبها للغاية، لكنه كان مقلا في متابعة الأعمال الدرامية، ولا يتابع سوى الأعمال التي يقدمها ابنه فقط، موضحا: «كان بيقولي أنت الحاجة اللي لسه ربطاني بالشغلانة دي».

اقرأ المزيد:

ابن شقيق الفنان صلاح السعدني ينعى عمه: عمري ما هصدق إنك ممكن تسيبنا

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان صلاح السعدني 

آخر ظهور للفنان صلاح السعدني قبل رحيله «صور»

«المتحدة» تنعى صلاح السعدني: مصر فقدت قامة فنية وثقافية كبيرة
بقلم بسمة شطا