كيف كان يقضي صلاح السعدني أيامه بعد ابتعاده عن الفن؟

منذ عام 2013، اختار الفنان صلاح السعدني أن يختتم مسيرته الفنية بمسلسل القاصرات، وبعدها ابتعد تماما عن الأضواء والحياة الفنية، لكن كانت اللحظات الأخيرة في حياته لها خصوصية.

اللحظات الأخيرة في حياة الفنان صلاح السعدني

وكشف الفنان أحمد صلاح السعدني، نجل الفنان صلاح السعدني، عن أن والده في الفترة الماضية كان يستمتع للغاية بحياته الهادئة، ويقضي أوقاته كاملة وسط أسرته، ويعيش الحياة العادية التي يعيشها أي إنسان، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي.

وأشار أحمد السعدني حينها، إلى أن والده لا يزال يتابع مباريات كرة القدم التي يحبها للغاية، لكنه كان مقلا في متابعة الأعمال الدرامية، ولا يتابع سوى الأعمال التي يقدمها ابنه فقط، موضحا: «كان بيقولي أنت الحاجة اللي لسه ربطاني بالشغلانة دي».