10 معلومات عن نظام «15 خرداد» للدفاع الجوي الإيراني.. يصل مداه لـ 120 كيلومترا

تشهد الأحداث بين إسرائيل وإيران تصعيدا واسعا بعدما استهدفت دولة الاحتلال الأراضي الإيرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ردًا على هجوم إيراني بالمسيرات والصواريخ من جانب طهران مساء السبت الماضي، انتقامًا لاستهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، في بداية أبريل الذي أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري، وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».

الهجوم الإسرائيلي لم يكن مفاجئا للمراقبين الغربيين

وذكرت صحيفة «التليجراف» البريطانية أن الهجوم الإسرائيلي لم يكن مفاجئا للمراقبين الغربيين، لكنه يثير قلقًا كبيرًا في واشنطن ولندن.

ويثير التسليح المتطور للبلدين المخاوف من اندلاع حرب بينهما ومع الضربة الإسرائيلية تجاه إيران يأتي الحديث عن نظام «15 خرداد» للدفاع الجوي الإيراني، والذي تناول معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في أحد التقارير بعض المعلومات عنه، وجاءت كالتالي:

10 معلومات عن نظام «15 خرداد» للدفاع الجوي

1- هي منظومة إيرانية للدفاع الجوي يطلق عليها «15 خرداد» أو «خرداد - 15»

2- كشف معهد واشنطن عن منظومة خرداد 15 للمرة الأولى في عام 2019

3- دخلت 15 خرداد الخدمة عام 2020

4- تمثل منظومة خرداد 15 فئةً مختلفةً من سلاح الدفاع الجوي.

5- تعد المنظومة ذات صواريخ متوسطة إلى طويلة المدى.

6- تشبه النظام العسكري الأمريكي «باتريوت».

7- تعد المنظومة الإيرانية قادرة على الاشتباك مع ما يصل إلى 6 أهداف بحجم الطائرات الحربية في وقت واحد من مدى 120 كيلومترا.

8- يمكن نقل المنظومة براً.

9- كما يمكن نقل مكوناتها في طائرة شحن من نوع «إليوشين إل-76».

10- ومن مميزات المنظومة دمج رادار الاشتباك ومحطة التحكم في شاحنة واحدة وهو ما يجعلها قابلة لإعادة النشر بسرعة.