رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«مجموعة السبع» تتوعد إيران وتجدد معارضتها لعملية عسكرية واسعة في رفح الفلسطينية

كتب:

شريف سليمان
12:31 م | الجمعة 19 أبريل 2024
رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية

قال وزراء خارجية مجموعة السبع، في بيان، إنهم سيحاسبون إيران على أفعالها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف وزراء خارجية مجموعة السبع: «سنتخذ إجراءات قوية ضد إيران، إذا أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا».

وتابع الوزراء في البيان: «يجب بذل المزيد من الجهد للتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة المتفاقمة في قطاع غزة».

وجددوا معارضتهم لشن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح الفلسطينية، محذرين من عواقبها الكارثية على المدنيين.

يشار إلى أن مجموعة السبع، عبارة عن منظمة تضم الدول السبع الصناعية الكبرى، وهي: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وأمريكا.

اقرأ المزيد:

إسرائيل تستعد لضربة إيرانية محتملة بتحركات سريعة لقواتها.. ماذا فعلت؟

بريطانيا: إسرائيل لها الحق المطلق في الدفاع عن نفسها.. وخفض التصعيد أمر أساسي

مسؤولون أمريكيون: إسرائيل لا تملك القدرة على خوض حرب شاملة دون دعم غربي

تفاصيل الهجوم.. إسرائيل استهدفت قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري

«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل لن تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على إيران لأسباب استراتيجية

نائب وزير الخارجية الفرنسي: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها

اجتماع سري بين أمريكا وإسرائيل بشأن رفح الفلسطينية.. واشنطن تعرب عن قلقها

مندوب مصر لدى مجلس الأمن: نؤكد رفضنا أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية

البنتاجون: على إسرائيل أخذ الأوضاع الإنسانية في رفح الفلسطينية بعين الاعتبار

الاتحاد الأوروبي: نرفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ونخشى حدوث كارثة

«القاهرة الإخبارية»: نفي أمريكي لمنح إسرائيل الموافقة على اجتياح رفح الفلسطينية

«القاهرة الإخبارية»: طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تواصل التحليق فوق رفح الفلسطينية

«القاهرة الإخبارية»: الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفح الفلسطينية
بقلم شريف سليمان