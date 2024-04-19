«مجموعة السبع» تتوعد إيران وتجدد معارضتها لعملية عسكرية واسعة في رفح الفلسطينية

قال وزراء خارجية مجموعة السبع، في بيان، إنهم سيحاسبون إيران على أفعالها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف وزراء خارجية مجموعة السبع: «سنتخذ إجراءات قوية ضد إيران، إذا أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا».

وتابع الوزراء في البيان: «يجب بذل المزيد من الجهد للتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة المتفاقمة في قطاع غزة».

وجددوا معارضتهم لشن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح الفلسطينية، محذرين من عواقبها الكارثية على المدنيين.

يشار إلى أن مجموعة السبع، عبارة عن منظمة تضم الدول السبع الصناعية الكبرى، وهي: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وأمريكا.