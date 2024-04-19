6 معلومات عن نظام الدفاع الجوي صياد.. إيران أسقطت به مسيرات إسرائيلية

تمكنت الدفاعات الجوية الإيرانية من التصدي لمسيرات أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأسقطتها مستخدمة أنظمة الدفاع الجوي لديها، حيث إن الجيش الإيراني لديه أنظمة دفاع جوي متطورة ومتعددة منها نظام الدفاع الجوي «صياد» الذي أعلنت عنه إيران أول مرة في 18 أبريل 2017 خلال الاستعراض العسكري بمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني، والذي نستعرض أبرز المعلومات عنه حسبما ذكر منتدى علوم الدفاع.

معلومات عن نظام الدفاع الجوي صياد

1- نظام الدفاع الجوي صياد هو نظام صاروخي دفاعي، نسخة مطورة من منظومة صواريخ صياد، وهو إنتاج إيراني محلي وأعلنت إيران تدشين خط إنتاج جديدة منه يوم 22 يوليو 2017.

2- يمتلك نظام الدفاع الجوي صياد مدى يصل لحدود 120 كيلومترا وصُممت من أجل الوقوف في وجه التهديدات الجوية المتوسطة والبعيدة المدى.

3- يستطيع نظام الدفاع الجوي صياد التحليق على ارتفاع 27 كيلومترا، وهو قادر على التعامل مع مختلف أنواع التهديدات كالمقاتلات الحربية التي تستطيع التخفي عن الرادار.

نظام الدفاع الجوي صياد يستطيع اسقاط المسيرات وصواريخ كروز

4- يستطيع نظام الدفاع الجوي صياد اسقاط الطائرات المسيرة وصواريخ كروز والحوامات، ومختلف أصناف الطائرات الحديثة التي تستطيع المناورة على ارتفاع عال وبسرعة كبيرة.

5- نظام الدفاع الجوي صياد يمتلك إمكانية التوجيه المركب، وهو مجهز بوسائل بحث فعالة وشبه فعالة، وكذلك وسائل بحث بالأشعة ما دون الحمراء.

6- نظام الدفاع الجوي صياد له قدرات متطورة للتعامل مع مختلف أصناف الحرب الإلكترونية.