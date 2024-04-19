بلينكن: بدء استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدات لأوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الدعم الواضح المقدم من مجموعة السبع لأوكرانيا، مضيفاً: «نعمل على تعزيز الموارد لدى كييف لتحسين شبكات الطاقة الأوكرانية».

وتابع «بلينكن»، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات مجموعة السبع، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «المجموعة ستسهم في تعزيز الدفاع الأوكراني، فيما أنَّ هناك أكثر من 30 دولة تشارك في مفاوضات دعم أمن كييف».

أكد وزير الخارجية الأمريكي: «يجب أن تحصل أوكرانيا على مزيد من الذخائر والأسلحة لمواجهة روسيا، كما أننا نسعى لقيادة القطاع الخاص في أوكرانيا وتعزيز قدراتها الدفاعية».

وتابع «بلينكن»: «بدأنا في استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة لأوكرانيا، بجانب التركيز على التوصل إلى شركاء جدد لمواجهة الحرب الروسية، وكييف بحاجه إلى أموال طائلة للدفاع عن شعبها».