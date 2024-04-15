«الخارجية الأمريكية»: بلينكن ناقش مع نظيره المصري الهجوم الإيراني على إسرائيل

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن ناقش مع نظيره المصري سامح شكري، الهجوم الإيراني على إسرائيل وأهمية المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعربت عن قلق مصر البالغ تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتطالب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، معتبرة أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مرارا من مخاطر توسيع رقعة الصراع بالمنطقة.