رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«الخارجية الأمريكية»: بلينكن ناقش مع نظيره المصري الهجوم الإيراني على إسرائيل

كتب:

حسن سمير
12:46 ص | الإثنين 15 أبريل 2024
سامح شكري وبلينكن

سامح شكري وبلينكن

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن ناقش مع نظيره المصري سامح شكري، الهجوم الإيراني على إسرائيل وأهمية المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعربت عن قلق مصر البالغ تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتطالب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، معتبرة أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مرارا من مخاطر توسيع رقعة الصراع بالمنطقة.

اقرأ المزيد:

أسامة كمال: عدم إغلاق المجال الجوي لمصر يؤكد قراءة متخذ القرار لحجم الضربة الإيرانية

الرئيس الأمريكي يصدم إسرائيل بعد الضربة الإيرانية الكبيرة.. قرار مفاجئ

بعد الضربة الإيرانية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري يحذر أمريكا: «سنرد في أي مكان»

مقتل عدة دبلوماسيين في الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق
بقلم حسن سمير