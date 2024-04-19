تهديد خطير تتلقاه فرنسا وانتشار أمني بمحيط القنصلية الإيرانية في باريس

قال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في مارسيليا، إن الدائرة السادسة عشرة تشهد حالة من الاستنفار بالعاصمة الفرنسية باريس، عقب تهديد أحد الأشخاص بأنه متواجد بمحيطة القنصلية الإيرانية في باريس وبحوزته حزاما ناسفا سيقوم بتفجيره، لتقوم وقوات الشرطة وقوات مكافحة الإرهاب والشغب بعمل كردون أمني حول المكان، وطالبت سكان العاصمة بعدم التواجد بمحيط القنصلية.

وأضاف «شقير»، خلال رسالة على الهواء، أن حالة من الخوف وعدم الاستقرار تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، وكانت قوات الأمن الفرنسية لا طالما تحدثت عن تهديدات إرهابية لكن لم يتحدث أحد عن تفجيرات في القنصلية الإيرانية أو غيرها.

ولفت شقير، إلى أن فرنسا أمامها الكثير من التحديات الأمنية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تستعد من خلالها الحكومة الفرنسية لاستضافة الألعاب الأولمبية.

وعن هوية الرجل الذي كان ينوي تفجير نفسه أمام القنصلية الإيرانية، أوضح أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان على هويته أو عمره، إلا أن وزارة الداخلية الفرنسية والاستخبارات الداخلية تحدثت عن ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الدخول إلى المنطقة التي تقع بها القنصلية الإيرانية في باريس.