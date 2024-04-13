أسرار في حياة الفنانة شيرين سيف النصر.. تزوجت 4 أشهر من مدحت صالح

منذ دقائق قليلة أعلن شريف سيف النصر، وفاة شقيقته الفنانة شيرين سيف النصر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن عمر يناهز 56 عامًا، وفي التقرير التالي نتحدث عن بعض الأسرار في حياة شيرين سيف النصر.

الفنانة شيرين سيف النصر، ولدت عام 1967 في دولة الأردن، لأب مصري وأم فلسطينية وتخرجت في كلية الحقوق عام 1991، وعاشت فترة كبيرة من حياتها في فرنسا.

زيجات شيرين سيف النصر

تزوجت الفنانة شيرين سيف النصر من المطرب مدحت صالح، لكن لم يكتمل الزواج، وانفصلا بعد 4 أشهر فقط، ولم يذكر أحد منهما سبب الانفصال، كما أنها تزوجت عام 2010 من جراح تجميل في المستشفى الألماني، يدعى رائف الفقي، لكن انفصلت عنه سريعًا، وكذلك تزوجت من أحد رجال الأعمال.

31 عملاً فنيًا

قدمت شيرين سيف النصر 31 عملاً فنيًا، بدايتها «ألف ليلة وليلة» وشاركت في بطولة فيلم سواق الهانم مع الفنان أحمد زكي عام 1994، وكان آخر عمل فني لها عام 2007، بعد المشاركة في مسلسل «أصعب قرار»، لتبتعد بعدها عن الأضواء تمامًا.

إعلان وفاة شيرين سيف النصر

كان شقيق الفنانة شيرين سيف النصر قد أعلن وفاتها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: «توفيت إلى رحمة الله، اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».