تغريدة وصورة صاروخ.. ماذا قال إيلون ماسك بعد الضربة الإسرائيلية ضد إيران؟

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم، عبر موقع التغريدات «إكس»، على الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، والتي كان آخرها في الساعات الأولى من صباح اليوم، قائلا «يجب ألا نوجه الصواريخ لبعضها البعض وإنما نوجهها إلى النجوم»، وأرفق ماسك تغريدته بصورة صاروخ.

التغريدة تعليقا على التصعيد الإسرائيلي الإيراني

وتأتى التغريدة، بعد ساعات من الضربة التي وجهتها إسرائيل لإيران، واستهدفت قاعدة أو اثنتين من القواعد العسكرية الإيرانية، وفقا لتقارير إسرائيلية. إذ سُمعت أصوات انفجارات في قاعدة "هشتم شكاري" شمال غرب أصفهان، وفقا موقع قناة "إيران إنترناشيونال".

مخاوف من نشوب صراع إقليمي

جدير بالذكر يأتي الهجوم الإسرائيلي، ردا على هجوم آخر من إيران في مساء السبت الماضي، بعشرات المسيرات والصوريخ على إسرائيل، بعد ضربة جوية إسرائيلية على مجمع سفارتها في دمشق في الأول من أبريل وأدت إلى مقتل مسؤولين من الحرس الثوري الإيراني، ليكون الحديث عن تصعيدات تؤدي إلى مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع.