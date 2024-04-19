مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف مفاجأة بشأن تورط روسيا في التصعيد الإيراني الإسرائيلي

أكد «الكرملين»، أنه يدرس المعلومات المتعلقة بقصف إسرائيل على إيران ويحث الأطراف على ضبط النفس.

من جهته، كشف حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الروسية موسكو، مفاجأة بشأن تورط روسيا في التصعيد الإيراني الإسرائيلي، قائلا: «على الرغم من تحذير البيانات الرسمية الروسية من إمكانية تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة بعد التوتر الذي تشهده المنطقة بين إسرائيل وإيران، فإنَّ ما يحاك دبلوماسيا بين روسيا وإيران من وراء الكواليس، مخالف للبيانات الرسمية».

ماذا حدث في الاتصال بين الرئيسين الروسي والإيراني؟

وتابع مراسل القناة في تغطية خاصة: «الاتصال الهاتفي بين زعيمي البلدين، الروسي والإيراني، جرى خلاله عرض مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط، كما أطلع الزعيم الإيراني، الرئيس الروسي بوتين على هجوم بلاده الذي استهدف الأراضي المحتلة، وأكد له أن إيران لا تسعى إلى توسيع رقعة الصراع بالمنطقة».

واستطرد: «الرئيس الروسي أكد ضرورة ضبط النفس من قبل جميع الأطراف، وهو ما جرى الإعلان عنه رسميا من الجانب الروسي ويوافقه، لكن الواقع الفعلي يشير إلى تسليم روسيا أسلحة وأنظمة دفاع جوي متطورة للغاية لإيران خلال الفترة الماضية، أي أنَّ أسلحة موسكو في طهران».