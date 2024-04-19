«مع السلامة ياعمدة».. نازك السلحدار تنعى رفيق الدرب صلاح السعدني

حرصت الفنانة صفية العمري، على توجيه واجب العزاء في وفاة الفنان القدير صلاح السعدني الذي رافقها في رحلة نجاح درامية كبيرة، من خلال مسلسل ليالي الحلمية في أجزائه الخمسة، وقدم معها دور العمدة سليمان غانم، ورثته من خلال منشور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

صفية العمري تنعى رفيق رحلتها في ليالي الحلمية

نشرت الفنانة القديرة صفية العمري، صورة تجمعها مع الفنان الراحل صلاح السعدنى، من كواليس مسلسل ليالي الحلمية، وعلقت عليها قائلة: «مع السلامه يا عمدة.. بقلوب دامية أنعى الفنان الكبير والمتميز والصديق العزيز، عمدة الدراما العربية، صلاح السعدني، وأتقدم بواجب العزاء لعائلته ومحبيه والوسط الفني، أسكنه الله فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

موعد ومكان عزاء صلاح السعدنى

من المقرر أن يكون موعد ومكان عزاء صلاح السعدنى يوم الأحد المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، الذي شهد قبل قليل تشييع جثمانه، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم أحمد السقا، محمد إمام، منى زكي، هنادي مهنا، هنا الزاهد، غادة عادل، فضلا عن وزيرة الثقافة، وعدد كبير من الفنانين لوداعه إلى مثواه الأخير.