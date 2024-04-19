وصول وزيرة الثقافة ومحمد إمام وهنا الزاهد وغادة عادل إلى جنازة صلاح السعدني

تقام بعد صلاة العصر، صلاة الجنازة على الفنان الراحل صلاح السعدني، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الفنانين.

وصول وزيرة الثقافة ومحمد إمام إلى جنازة صلاح السعدني

ووصل منذ قليل، كل من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفنان محمد إمام، هنا الزاهد، غادة عادل، عمرو محمود ياسين، محمد محمود عبد العزيز، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وفي وقت سابق، وصل أحمد السقا، أشرف زكي، أحمد حلمي، منى زكي، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد جمعة.

وغيب الموت الفنان صلاح السعدني، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عم ناهز 81 عاما.