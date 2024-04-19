انتقادات لاذعة لـ بن غفير بعد حديثه عن الضربة الإسرائيلية على إيران

حالة من الغضب الإسرائيلي، من تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لوصفه الهجوم المنسوب إلى إسرائيل على إيران، بأنه «ضعيف».

زعيم المعارضة ينتقد تصريحات بن غفير

قال زعيم المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، يائير لابيد، في تغريدة عبر منصة «إكس»: إن بن غفير تسبب في ضرر جسيم لأمن البلاد وصورتها ومكانتها الدولية، مشيرا إلى أن أن ذلك لم يحدث من قبل، من أي وزير في المجلس الوزاري الأمني المصغر، متابعا أن بن غفير جعل إسرائيل «موضع سخرية» من إيران إلى أمريكا.

رد بن غفير على منتقديه قائلا: «رأينا نفس الأشخاص الذين كانوا يصرون قبل 7 أكتوبر على ضرورة احتواء إطلاق الصواريخ من غزة وردع حماس».

أكاديمي إسرائيلي

وكتب شائيل بن-إفرايم، الأكاديمي ومضيف بودكاست جيوسياسي الإسرائيلي، أن بن غفير بهذه التغريدة أكد العملية الإسرائيلية، بل وسخر منها، ما يقلل من إمكانية إسرائيل في تقديم نفي قابل للتصديق، لتقويد القدرة على الردع، واصفا ما فعله بن غفير «عار على وزير».

عضو برلمانى عن الليكود: صباح الفخر

في سياق متصل، كتبت تالي غوتليف، عضوة في البرلمان عن حزب الليكود، على حسابها في «إكس» إنه «صباح الفخر.. إسرائيل دولة قوية»، ما أثار تعليقات لاذعة.