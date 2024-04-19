«بلينكن»: نعمل على إيصال المساعدات لكل مناطق غزة.. وسنحاسب إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنَّ بلاده تعمل على التأكد من إيصال المساعدات إلى جميع مناطق غزة، مشدداً على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بإدخال المساعدات إلى القطاع.

وتابع «بلينكن»، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات مجموعة السبع، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل على وضع حد للتصعيد الجاري في المنطقة، والهجوم الإيراني على إسرائيل غير مسبوق، والولايات المتحدة فرضت مزيدا من العقوبات على إيران».

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنَّ الولايات المتحدة تعمل على تخفيف حدة الصراع بالمنطقة، ولم تشارك في أي عمليات عدوانية: «عملنا على تجنب مزيد من التصعيد منذ أحداث 7 أكتوبر، كما أننا ملتزمون بمحاسبة إيران على أنشطتها المزعزعة للاستقرار».