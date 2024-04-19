5 مشاهد مؤثرة في جنازة صلاح السعدني (فيديو)

ساعات من الحزن سيطرت على الوسط الفني بشكل مفاجىء فور إعلان رحيل عمدة الدراما الفنان القدير صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عامًا، دون أن يعاني من أي أمراض قبل رحيله، حسبما أكد الفنان محمود البزاوي في تصريحات لـ«الوطن».

وجرى تشييع بعد صلاة العصر منذ قليل، جثمان الراحل صلاح السعدنى من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، الذي شهد 4 مشاهد مؤثرة، نرصدها في السطور التالية.

انهيار أحمد السعدني بجانب جثمان والده

لازم الفنان أحمد السعدني جثمان والده الراحل الفنان صلاح السعدني، ولم يتركه وظل بجانبه حتى بعد دخوله للمسجد للصلاة عليه، وكان في حالة انهيار تام من صدمة رحيله، ولم يتمكن من الوقوف على قدميه، وظل جالسا بجاوره، خاصة أنه كان متعلق به للغاية، وكان يعتبره صديقه ومثله الأعلى وليس والده فقط.

تلاوة أحمد السقا وأحمد رزق للقرآن بجانب صلاح السعدني

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على حضور جنازة صلاح السعدنى في مسجد الشرطة، وكان بينهم أحمد السقا، محمد إمام، غادة عادل، منى زكي، أحمد رزق، وغيرهم من الفنانين، لكن لفت الأنظار أحمد السقا وأحمد رزق، خلال مرافقتهما لجثمان الراحل، وتلاوة القرآن بجانبه، دون الاكتراث لما يحدث حولهما، وكأنهما يحاولان طمأنته في رحلته إلى مثواه الأخير.

دخول وفاء عامر فى نوبة بكاء

دخلت الفنانة وفاء عامر في حالة من الانهيار التام، أثناء دفنه فى المقابر حيث مثواه الأخير، ولم تتمالك دموعها، ودخلت في نوبة بكاء، وسط تأثر الحاضرين، من بينهم الفنان أحمد حلمي.

دفن صلاح السعدني بجوار رفيق دربه أبو بكر عزت

ومن مفارقات القدر، أن يجتمع الفنان الراحل صلاح السعدني مع رفيق دربه الفنان عزت أبو بكر في حياتهما ومشوارهما الفني، إذ تعاونا سويًا فى مسلسل أرابيسك، الذي يُعد من علامات الدراما المصرية، وأن يجمعهما المثوى الأخير أيضًا بنفس المقابر، وأن يكون إلى جواره.

أحمد السقا يدخل صلاح السعدنى إلى القبر بيديه

لم يكتف الفنان أحمد السقا بمساندة الراحل صلاح السعدني، وأن يكون بجواره فى لحظاته الأخيرة ويتلو القرآن إلى جانبه، بعد أن فاضت روحه إلى بارئها، لكنه حرص أن يوصله ويدخله بيديه إلى القبر، رفقة نجله الفنان أحمد السعدني.