«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تؤكد رفضها لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
كتب:
منتصر سليمان
05:32 م | الجمعة 19 أبريل 2024
الضفة الغربية _ صورة أرشيفية
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فرضنا عقوبات على كيانين بتهمة جمع الأموال للمستوطنين المتطرفين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: «فرضنا عقوبات على زعيم مجموعة مستوطنين شارك أعضاؤها في أعمال عنف مزعزعة للاستقرار في الضفة الغربية، ونؤكد رفضنا للعنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين».