وزير الخارجية يلتقي أردوغان لتعزيز التعاون بين مصر وتركيا

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية، توجه اليوم الجمعة من جنوب أفريقيا إلى تركيا في زيارة ثنائية، سيلتقي خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسيعقد سامح شكري مباحثات ثنائية موسعة مع هاكان فيدان وزير خارجية تركيا.

تعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية

أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الزيارة تأتي في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخرًا في القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.