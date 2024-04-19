«القاهرة الإخبارية»: مستوى المساعدة الخارجية لكييف محدود للغاية

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي خلال كلمته لمجلس «الناتو - أوكرانيا»، إنّ مستوى المساعدة الخارجية لكييف محدود للغاية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضح أن أوكرانيا تعرضت هذا العام لما يقرب من 1200 صاروخ وأكثر من 1500 طائرة مسيرة و8500 قنبلة موجهة.

وأشار زيلينسكي إلى أنّ القوات الأوكرانية بحاجة إلى صواريخ ومدفعية طويلة المدى في الوقت الحالي، متابعًا: «أوكرانيا لا تستطيع الانتظار هذا العام حتى يتخذ الحلفاء قراراتهم».