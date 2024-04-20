كيف تحمي نفسك من الإصابة بنوبات الربو خلال تقلبات الطقس؟

تغيرات جوية شديدة تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، نتيجة تأثر المناطق بمنخفض صحراوي، ما أثار القلق لدى الكثيرين خاصة الأشخاص الذين يعانون من مرض الربو الشعبي لأنهم يكونون أكثر عرضة للإصابة بمخاطر الطقس السيئ قد تسبب في دخولهم إلى المستشفى.

الربو الشعبي عبارة عن حالة تضيق فيها الممرات الهوائية وتنتفخ وقد ينتج عنها مخاط إضافي، مما يجعل التنفس صعبا ويؤدي إلى السعال وظهور صوت صفير عند الزفير والتنفس.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع «فيسبوك» كيفية تعامل مرضى الربو الشعبي مع العواصف والأتربة، مشيرة إلى أنه يجب على الأشخاص تجنب مسبباته والالتزام بالعلاج، فضلا عن اتباع تعليمات الطبيب الخاص به، وأيضا يجب مراقبة التنفس والتعرف على احتمالية حدوث نوبة البرو، مثل السعال الخفيف وضيق التنفس.

أسباب الإصابة بالربو

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض الربو الشعبي، وفقًا لمًا ذكرته وزارة الصحة والسكان، ومنها:

- ملوثات الهواء، وعلى سبيل المثال: الدخان.

- تناول بعض الأدوية.

- حالات عدوى الجهاز التنفسي

- الانفعالات القوية، أيضًا التوتر.

- مسببات الحساسية المتطايرة في الهواء

أعراض الربو

وأوضحت «الصحة» الأعراض التي تدل على الإصابة بالربو الشعبي، ومنها:

- نوبات السعال أو الأزيز التي تتفاقم بسبب فيروسات الجهاز التنفسي مثل البرد أو الإنفلونزا.

- صعوبة في النوم وذلك بسبب ضيق التنفس أو السعال.

- ضيق الصدر أو ألم الصدر.

- ضيق التنفس.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذّرت من طقس الأسبوع المقبل، خاصة يوم الثلاثاء القادم، الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية.