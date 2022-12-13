مجدي بدران: أضرار خطيرة للتدخين الإليكتروني.. يضعف المناعة ويسبب الربو الشعبي

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن التدخين الإليكتروني أكثر خطورة من التدخين العادي، إذ يتضمن 20 ضررا على الأطفال والمراهقين والشباب، مشيرًا إلى انتشار التدخين الإليكتروني خلال فترة العزل أثناء جائحة كورونا، بسبب سماح بعض الآباء لأبنائهم وخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية بالتدخين الإليكتروني ظنًا منهم أنها آمنة، على غير الصواب.

مخاطر متعددة على الأطفال والشباب

وأضاف بدران، في مداخلة هاتفية على راديو صوت العرب، أن التدخين الإليكتروني يسبب العديد من المخاطر الصحية أبرزها تلف الحمض النووي، وضعف المناعة بسبب تلف الخلايا المناعية والربو الشعبي وإدمان التدخين الغير إليكتروني وخفض وزن المواليد والولادة المبكرة، وانتشار الأزمات الطبية بالأعمار الصغيرة.

أضرار التدخين الإليكتروني

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الدراسات أشارت إلى أن 40% من الشباب الذين يلجأون إلى التدخين الإليكتروني مصابين بجفاف الفم، والتهيج الحلق والسعال والصداع، إضافة إلى إصابة بعض الشباب بحساسية الفم وضعف التذوق وضيق النفس والدوخة والغسيان والنعاس وخفقان القلب وتهيج العيون وتلف الأوعية الدموية والتشنجات العصبية وإدمان النيكوتين والتسمم، فضلًا عن الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل، إذ أظهرت الدراسات إصابة الأفراد المدخنين للتدخين الإليكتروني بأزمات قلبية بنسبة 140%.

معادن ثقيلة لها أضرار خطيرة على صحة الأفراد

ولفت بدران، إلى أن تضمن التدخين على معادن ثقيلة لها اضرار صحية على الأفراد فعنصر الرصاص يؤثر على نسبة الذكاء، والنيكل يؤدي إلى الإصابة بالحساسية والقصدير يؤثر على المعادن الموجودة بجسم الإنسان، إضافة إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي الدهني نتيجة وجود وصول المواد الدهنية بالزيوت الموجودة بالتدخين الإليكتروني.