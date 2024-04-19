رعب وحالة طوارئ.. ماذا حدث في القنصلية الإيرانية بباريس؟

داخل القنصلية الإيرانية في باريس، عم القلق أرجاء عاصمة النور اليوم الجمعة، بعد صدور تهديد من شخص يحمل سترة ناسفة وزعم تفجير نفسه داخل القنصلية، مما دفع الأجهزة الأمنية لإعلان حالة الطوارئ وفرض إجراءات أمنية مشددة وإغلاق الشوارع المحيطة بالقنصلية، لكن، رغم كل ذلك، كانت الأزمة وهمية، وبثت الرعب في النفوس «دون داعٍ».

الشرطة الفرنسية، قالت إنها اعتقلت الرجل بعد ورود بلاغ يفيد بوجود شخص يشتبه به داخل القنصلية الإيرانية في باريس، يحمل قنبلة يدوية وسترة ناسفة، لكن كانت المفاجأة في أن الشرطة لم تعثر على أي متفجرات أو مواد خطيرة بعد البحث داخل مقر القنصلية الإيرانية وفي ملابسه وفي سيارة المشتبه فيه، بحسب ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».

بداية الواقعة

بداية الواقعة المثيرة كانت صباح اليوم الجمعة، حين ورد بلاغ للشرطة الفرنسية بوجود شخص يرتدي سترة ناسفة، وعلى الفور، تحركت الشرطة وطوقت مبنى القنصلية، وليس هذا فحسب، بل أيضًا تم إيقاف حركة قطارات الأنفاق على خطي المترو 9 و6 الموجودين في المنطقة، وذلك لدواعي أمنية للحفاظ على سلامة الركاب.

إيراني يبلغ من العمر 60 عامًا

وبعد إلقاء القبض عليه، تبين أنه رجل إيراني الجنسية عمره 60 عامًا، كان يرتدي بها جيوب تحمل 3 قنابل يدوية، لكن بعد فحصه، تبين أنها وهمية وغير فعالة ولا يمكن تفجيرها.

حاول إشعال حريق في القنصلية العام الماضي

وكالة «رويترز» قالت إن المشتبه به هو نفسه الرجل الذي حاول إشعال حريق في القنصلية العام الماضي، ووفقًا لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، اعتمادًا على حديث شهود العيان، قالوا إن الرجل كان يريد الانتقام لمقتل شقيقه، دون توضيح الكثير من التفاصيل حول ذلك.

حادث قبل أولمبياد باريس

وتأتي حادث القنصلية الإيرانية المثير بباريس في أعقاب زيادة حدة التوترات في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل، وقبل أقل من شهرين على أولمبياد باريس المرتقبة في شهر يونيو المقبل.

رفع مستوى التأهب الأمني

وفي أعقاب الحادث مثير، أعلنت السلطات الفرنسية رفع مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوياته وهي حالة «الخطر الإرهابي الوشيك».