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دراما المتحدة

إعلام فلسطيني: سقوط شهيدة وجرحى بينهم أطفال في قصف أحد منازل تل السلطان جنوب غزة

كتب:

منتصر سليمان
11:23 م | الجمعة 19 أبريل 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، سقوط شهيدة وعدد من الجرحى بينهم أطفال، بقصف طيران الاحتلال منزلا في حي تل السلطان جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل. 

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي، يقصف مربعا سكنيا شرق النصيرات وسط قطاع غزة، وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي، استهدف حي تل السلطان جنوبي قطاع غزة.

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بقلم منتصر سليمان