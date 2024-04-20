الصين تعلن موقفها الرافض لأي تصعيد قد يطرأ بين إسرائيل وإيران

أعلنت الصين موقفها الرافض لأي تصعيد قد يطرأ بين إسرائيل وإيران، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بلاده تؤيد الحوار والتفاوض كوسيلة لحل الخلافات الدولية، معربًا عن استعداد الصين للمساهمة في أي جهود دبلوماسية لتهدئة التوترات بين الدولتين.