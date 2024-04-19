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دراما المتحدة

ايران تعلق رحلات الطيران بعد الهجوم الإسرائيلي

كتب:

منى السعيد
06:51 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
إيران تعلق رحلات الطيران

إيران تعلق رحلات الطيران

أعلنت إيران تعليق رحلات الطيران في المطارات، وذلك بعد الرد الإسرائيلي على هجوم طهران على تل أبيب مطلع الأسبوع الجاري، حيث نشرت عدة وسائل إعلام إيرانية أخبارًا عن سماع دوي انفجارات مدوية الليلة في إيران وسوريا والعراق.

إيران تعلق رحلات الطيران

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية على لسان مدير العلاقات العامة للملاحة الجوية، أن إيران تعلق رحلات الطيران من وإلى مطارات طهران وأصفهان وشيراز والمطارات الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية، بدون تحديد موعد لعودتها.

وأعلن مطار الإمام الخميني الدولي في طهران (IKA)  أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية وطالب الركاب بضرورة الخروج من المطار.

وجاء هذا بعد أن أعلن مسؤول أمريكي أن إسرائيل هاجمت أهدافا في إيران، لكنه لم يؤكد الهجمات في سوريا والعراق.

وقال مسؤولون إيرانيون لصحيفة نيويورك تايمز إن هجوم إسرائيل على طهران، أصاب قاعدة جوية بالقرب من مدينة أصفهان وسط البلاد.

 يأتي هذا بعد أقل من أسبوع على الهجوم الإيراني على إسرائيل، والذي استخدمت فيه نحو 200 من الطائرات المسيرة وصواريخ الكروز، واستهدف مواقع عسكرية في داخل تل أبيب.

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بقلم منى السعيد