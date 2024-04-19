ايران تعلق رحلات الطيران بعد الهجوم الإسرائيلي

أعلنت إيران تعليق رحلات الطيران في المطارات، وذلك بعد الرد الإسرائيلي على هجوم طهران على تل أبيب مطلع الأسبوع الجاري، حيث نشرت عدة وسائل إعلام إيرانية أخبارًا عن سماع دوي انفجارات مدوية الليلة في إيران وسوريا والعراق.

إيران تعلق رحلات الطيران

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية على لسان مدير العلاقات العامة للملاحة الجوية، أن إيران تعلق رحلات الطيران من وإلى مطارات طهران وأصفهان وشيراز والمطارات الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية، بدون تحديد موعد لعودتها.

وأعلن مطار الإمام الخميني الدولي في طهران (IKA) أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية وطالب الركاب بضرورة الخروج من المطار.

عاجل مطار الإمام الخميني الدولي في طهران (IKA) يخبر الركاب أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية ويجب عليهم الخروج من المطار. pic.twitter.com/xVGegdIlhG — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 19, 2024

وجاء هذا بعد أن أعلن مسؤول أمريكي أن إسرائيل هاجمت أهدافا في إيران، لكنه لم يؤكد الهجمات في سوريا والعراق.

وقال مسؤولون إيرانيون لصحيفة نيويورك تايمز إن هجوم إسرائيل على طهران، أصاب قاعدة جوية بالقرب من مدينة أصفهان وسط البلاد.

يأتي هذا بعد أقل من أسبوع على الهجوم الإيراني على إسرائيل، والذي استخدمت فيه نحو 200 من الطائرات المسيرة وصواريخ الكروز، واستهدف مواقع عسكرية في داخل تل أبيب.