حدث ليلا.. شهداء بغزة وهجوم على قاعدة عراقية وكوريا الشمالية تختبر صواريخ جديدة

شهدت ساعات الليل عددًا من التوترات، بدأت بانفجار مجهول في إحدى القواعد التابعة للحشد الشعبي العراقي، كما استمرت قوات الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وأبرز ما حدث ليلًا نرصده كما يلي:

توترات في العراق وقصف على إيلات

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية، وقوع انفجار في مقر للحشد في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمالي بابل، وأفادت في نبأ عاجل نشرته وكالة الأنباء العراقية بأن الانفجار تسبب في وقوع خسائر مادية وإصابات.

ونقلت «القاهرة الإخبارية» عن وكالة الأنباء الفرنسية مقتل شخص وإصابة 2 آخرين بسبب الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنه حتى الآن، بينما خرجت أنباء غير مؤكدة تشير إلى أن الطائرات التي نفذت الهجوم على العراق خرجت من قاعدة أمريكية، في منطقة النقطة 22 شمال شرق الأردن، فيما نفى الجيش الأمريكي، صحة التقارير التي تحدثت عن تنفيذه ضربات في العراق.

وفي سياق متصل، أعلنت فصائل عراقية عن استهداف موقع حيوي في إيلات ردًا على الهجوم الإسرائيلي على معسكرات للحشد الشعبي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي الذي تقوده الولايات المتحدة، أنه لم يشارك أو يستهدف أي مواقع في العراق، مضيفًا في بيان له أن قوات التحالف لم تشارك أو تضرب مواقع في العراق: «نحن نراقب التقارير حول وقوع حادث في قاعدة كالسو بالعراق، ونظل على استعداد لدعم شركائنا العراقيين».

استشهاد 7 من النساء والأطفال وإصابة شاب في فلسطين

واستشهد 7 فسلطنيين في غارة نفذها طيران الاحتلال الليلة، على حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة وغالبيتهم من الأطفال والنساء، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، بينما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عدد الشهداء مرشحًا للارتفاع نظرًا لعدد الإصابات الناتج عن القصف.

وفي سياق متصل، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس فجر اليوم، وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها نقلت شاب يبلغ من العمر 24 عامًا بعد إصابته برصاص الاحتلال في اقتحام قوات الاحتلال بيت فوريك، وإطلاقها الأعيرة النارية باتجاه المواطنين ومنازلهم.

كوريا الشمالية تختبر رأسًا حربيًا كبيرًا

اختبرت كوريا الشمالية رأسًا حربيًا كبيرًا جدًا صُمّم لتحميله على صواريخ كروز استراتيجية، حسبما أوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

كما أطلق الجيش الكوري الشمالي نوعًا جديدًا من الصواريخ المضادة للطائرات، وأجرت اختبار قوة لرأس حربي كبير جدًا، لصاروخ كروز الاستراتيجي.