انطلاق امتحانات نهاية العام لسنوات النقل الأزهرية

انطلقت منذ قليل أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الأزهرية، وبدأت بطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري، الذين يؤدون امتحان مادة القرآن الكريم، لمدة ساعتين، من التاسعة حتى الحادية عشر صباحا.

امتحان مادتي الفقة واللغة العربية

كما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الأزهري، الامتحان في مقرري الفقة واللغة العربية «ورقة أولى» «النحو»، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي الأزهري مادتي الفقة واللغة العربية «ورقة أولى» «النحو والصرف»، ويؤدي طلاب صفوف الأول والثاني الثانوي، البعوث الإسلامية، الامتحان في مقرري القرآن الكريم والفقة.

وأوضحت مصادر أزهرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن لجان متابعة أعمال الامتحانات على مستوى المحافظات، تجرى جولات تفقدية للجان خلال أداء الامتحانات للتأكد من سير الامتحانات وفقا لما هو مخطط له وتذليل أي عقبات طارئة.

اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، قد اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 لسنوات النقل بمراحلها المختلفة، والشهادات.

وأكد، في تصريح سابق أن الأزهر لا يدير عملية تعليمية فحسب، بل يحمل رسالة الإسلام، فالكل مسؤول عن تأدية هذه الرسالة، فنحن نحتاج إلى تخريج جيل يحمل هذه الرسالة ويؤديها كما يجب أن تكون، فمستقبل الدعوة يوجب علينا أن يقوم كل واحد منا بدوره على الوجه الأكمل.