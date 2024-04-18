جامعة الأزهر تتألق في 7 تخصصات علمية لأول مرة بالتصنيف العالمي (QS)

أوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مسار التطور والنهوض بالبحث العلمي وربطه بحاجات المجتمع، هو الشغل الشاغل على رأس أجندة مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وأشاد بجهود مكتب التميز الدولي بالجامعة، في تعزيز ملف التصنيف، موجها الشكر للدكتور ياسر حلمي، المدير التنفيذي لمكتب التميز الدولي، والدكتور أحمد الشافعي، مسؤول ملف التصنيف الدولي والامتياز العلمي والبحثي بمكتب التميز لجهودهما المخلصة في سبيل رفعة الجامعة، مؤكدا تقدم جامعة الأزهر وتصدرها الجامعات المصرية، وفقًا لتصنيف مؤسسة التايمز العالمية للتعليم العالي، فى آخر تصنيف للمؤسسة في سبتمبر الماضي عام 2023.

مؤسسة QS العالمية

أضاف الدكتور محمود صديق، أنه تأكيدا على صحة ذلك ظهرت مؤخرًا نتيجة التصنيف العالمي للتخصصات البحثية من مؤسسة QS العالمية، مشيرا إلى أن تصنيف QS، أدرج 13 جامعة مصرية فقط، في تصنيفه لهذا العام، حيث شمل التصنيف ترتيب أفضل 15.559 جامعة على مستوى العالم.

ولفت إلى أنه استمرارا لظهور جامعة الأزهر في التصنيفات الدولية الخمسة المرموقة للعام الثالث على التوالي، حققت الجامعة إنجازا جديدا بالظهور لأول مرة في 7 تخصصات بحثية في الإصدار الجديد 2024م لتصنيف QS، منها 4 تخصصات تظهر في هذا التصنيف لأول مرة؛ وهي: تخصص الصيدلة الذي احتلت فيه جامعة الأزهر الرقم: (251)، والعلوم الزراعية واحتلت فيه الجامعة الرقم: (401) عالميًّا، وعلوم الفيزياء والفلك (601) عالميًّا.

أما تخصص العلوم البيولوجية فقد احتلت جامعة الأزهر الرقم: (601) عالميًّا، بجانب استمرار ظهور تخصصات الطب (تقدم 50 مركزًا للمركز 451)، والكيمياء (501) عالميًّا، وهندسة البترول (151) عالميًّا، مؤكدًا أن هذه القفزات العلمية الهائلة تؤكد على أن قطاع الدراسات العليا فى جامعة الأزهر قد شهد تطورًا غير مسبوق؛ بفضل جهود علماء الجامعة في هذه التخصصات العلمية المتقدمة التي تعكس حرص جامعة الأزهر بشتى العلوم والمعارف.

أبناء الجامعة

ووجه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الشكر والتقدير لأبناء الجامعة من العلماء الذين أسهموا بجهودهم العلمية في رفع راية الأزهر الشريف محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مبينًا أن ما يقدمه أبناء الجامعة من أداء بحثي وعلمي مشرف وزيادة معدلات النشر البحثي المرموق عالميًّا وأيضًا مدى جودة الأبحاث وتأثيرها في التخصصات العلمية بناء على ما يعرف بالتأثير الاستشهادي للتخصصات.

وحث نائب رئيس الجامعة مختلف قطاعات الجامعة على ضرورة التجهيز لإدراج المجلات في القوائم العالمية، بجانب العمل على تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقطاعات العربية والشرعية على التقدم للمنح الدولية؛ لنشر عالمية رسالة الأزهر وزيادة السمعة الدولية إضافة لنشر البحوث باللغات الأجنبية في المجلات الدولية المرموقة.

وأشار الدكتور أحمد الشافعي، عضو مجلس إدارة مكتب التميز الدولي للجامعة مدير التصنيف الدولي والامتياز العلمي والبحثي، إلى أن تصنيف (QS) العالمي يعتمد على 5 مؤشرات تتضمن: السمعة الأكاديمية الدولية والمحلية للتخصص الذي يقدمه البرنامج (40-50% من وزن التقييم حسب التخصص)، وسمعة خريجي البرنامج لدى جهات التوظيف الدولية والمحلية (10-30% من وزن التقييم حسب التخصص)، وحجم الاستشهادات من الأبحاث المنشورة من التخصص على قاعدة بيانات Scopus (15-20% حسب التخصص)، ومعامل هيرش لأبحاث الجامعة في التخصص (15-20% حسب التخصص) بجانب شبكة التعاون الدولي في الأبحاث المشتركة في التخصص (10%).