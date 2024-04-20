وزير العمل يفتتح ورشة عن الاستراتيجية الوطنية لتشغيل الشباب غدا

يفتتح حسن شحاتة وزير العمل، صباح غدًا الأحد، ورشة عمل بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل- تمكين الشباب ومكافحة البطالة»، التي تنعقد بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك بمقر «المركز»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فهم ملامح سوق العمل الحديث

وقالت وزارة العمل في بيان صحفي اليوم السبت، إن وزير العمل سوف يلقي كلمة عن أهمية الاستراتيجية، ودورها في فهم ملامح سوق العمل الحديث، وآليات التعامل مع المتغيرات التي يشهدها، وجهود وزارة العمل في ذلك.

أضاف البيان أن الجلسة الافتتاحية تشهد كلمة أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كما تتضمن الورشة، كلمات ومداخلات لعدد من خبراء ومسؤولي مركز المعلومات، ووزارة العمل، وأصحاب الأعمال والعمال، واستشاري «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل».

مستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي

وأوضح أن الجلسة الأولى من جلسات الورشة ستشهد عرضا مفصلا حول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، يتحدث فيها د. أحمد درويش، استشاري الاستراتيجية ، ووزير التنمية الإدارية الأسبق، ود. دينا كفافي، عضو الفريق الاستشاري لإعداد الاستراتيجية، بينما تشهد الجلسة الثانية، استعراضا لجهود وزارة العمل نحو مستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي، تتحدث فيها، ياسمين ممدوح، مدير عام تخطيط التدريب المهني بوزارة العمل، وشيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل، تتحدث عن وظائف المستقبل والقطاعات التي تتركز فيها ، والشيماء عبد الله، مدير عام رعاية العمالة غير المنتظمة، بوزارة العمل، وتتحدث عن منصة العمالة غير المنتظمة الإلكترونية

أما الجلسة الثالثة، فتكون بعنوان «دور طرفي العملية الإنتاجية»، يتحدث فيها، الدكتور خالد عبد العظيم، ممثل أصحاب الأعمال، من اتحاد الصناعات، ومحمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، ويتحدث عن الوظائف اللائقة، وتأتي الجلسة الرابعة عن التقييم والمتابعة والدكتور شادي شلبي، استشاري مشروع مهني 2030، بوزارة العمل.