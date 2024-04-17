وزير العمل: استحداث تخصصات جديدة في المدارس الفنية لمواكبة احتياجات السوق

قال وزير العمل، حسن شحاتة، إن سوق العمل يواجه العديد من التحديات، في ظل ما يتعرض له العالم من أزمات اقتصادية وسياسية، مشيرا إلى أن أهم ما يجمعنا اليوم خلال ملتقى التعليم الفني والتدريب المزدوج، هو الوصول إلى كيفية أن يستفيد سوق العمل من الموارد البشرية في ظل هذه التحديات.

سوق العمل يرتبط بالنجاح في التعليم

وأوضح وزير العمل أن الوصول إلى سوق العمل يرتبط بقدرة الفرد على النجاح في التعليم المستمر، بما يساعده على أن تكون لديه إمكانيات العامل الماهر، الذي يستطيع العمل في الداخل والخارج.

وقال الوزير إن استمرار تدفق فرص العمل يتطلب توفير المشروعات الصغيرة متناهية الصغر، والمساواة بين الجنسين وتحسين الصورة النمطية عن التعليم الفني والمهني في المجتمع، وهذا بحاجة إلى جهود كبيرة.

وأشار شحاتة إلى أن الدولة المصرية تهتم بالتعليم الفني والتكنولوجي باعتبارها أساس توفير احتياجات سوق العمل، ما يظهر في تغيير اتجاه التعليم الفني، واستحداث تخصصات دراسية جديدة تواكب سوق العمل في الداخل والخارج.