وظائف جديدة في المعاهد الأزهرية بـ3 محافظات.. اعرف التخصصات والشروط

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن حاجته لشغل وظائف جديدة في 3 محافظات هي القاهرة والمنيا والشرقية، وجرى نشر تفاصيل هذه الوظائف المطلوبة وتخصصاتها وشروطها عبر بوابة الأزهر الإليكترونية.

وأعلنت منطقة القاهرة الأزهرية عن حاجتها لشغل وظيفة (شيخ معهد البعوث الابتدائي) بالإدارات التعليمية تسييرًا للأعمال، من بين العاملين بالمنطقة ومعاهدها، وعلى من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة، تقديم طلب باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، مرفق مع النموذج المعتمد، وذلك حتى الأربعاء 2024/5/1، علمًا بأنه لن يلتفت إلى أي طلب يرد بعد هذا الموعد.

وظائف المعاهد الأزهرية في القاهرة

وذكر قطاع المعاهد الأزهرية شروط شغل هذه الوظائف في منطقة القاهرة وتشمل الآتي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال أزهري تربوي، أو مؤهل عالٍ أزهري+ تأهيل تربوي.

- أن يكون المتقدم على درجة معلم أول (أ).

- ألا يقل تقدير تقويم الأداء في العامين السابقين عن (كفء).

- ألا يكون موقعًا عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه.

- أن يكون على رأس العمل.

- ألا يكون محالًا للمحاكمة الجنائية أو التأديبية، أو موقوفًا عن العمل، أو صدر له قرار بالإبعاد.

كما أعلنت منطقة القاهرة الأزهرية تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة (قائم بعمل موجه عام كيمياء) تسييرًا للأعمال، من بين العاملين بالمنطقة والإدارات التعليمية، وأعلنت أيضا عن حاجتها لشغل وظيفة (قائم بعمل موجه عام اقتصاد منزلي) تيسيرًا للأعمال من بين العاملين بالمنطقة والإدارات التعليمية.

وظائف المعاهد الأزهرية في المنيا

بدورها أعلنت منطقة المنيا الأزهرية تعلن عن حاجتها لعدد (86) وظيفة «شيخ معهد» (ابتدائي - إعدادي - ثانوي) بإداراتها التعليمية التسع، موزعين على الإدارات كالتالي « 9 في المنيا، 18 في سمالوط، 4 في مطاي، 4 في بني مزار، 9 في مغاغة، 4 في العدوة، 12 في أبو قرقاص، 20 في ملوي، 6 في دير مواس»، وقد بدأ التقديم من يوم 17 أبريل الجاري ولمدة 10 أيام، ولن يُلتفت لأية طلبات ترد بعد الموعد المحدد للإعلان، وفقا للشروط الآتية:

1-أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال مناسب أو عال أزهري + المؤهل التربوي، أو مؤهل متوسط أو فوق المتوسط بالنسبة للمعاهد الابتدائية.

2- أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة على درجة (معلم أول) فما فوق.

3- ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام متصلة أو منفصلة فما فوقها.

4- أن يكون حاصلًا على تقدير لا يقل عن فوق المتوسط فما فوقها لآخر تقريرين سريين.

5- ألا يكون قد أحيل إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية.

وقد شملت الأوراق المطلوبة للتقدم: طلب التقدم للوظيفة + صورة المؤهل معتمدة + بيان حالة شامل ومعتمد + آخر تقريرين سريين بدرجة فوق المتوسط فما فوقها + بيان حالة خاص بالجزاءات والإجازات معتمد. تقدم طلبات الترشح شخصيًّا إلى إدارة التنسيق بالمنطقة،

كما تم الإعلان عن وظيفة «وكيل إدارة سمالوط التعليمية» بالمنيا الأزهرية وذلك من بين العاملين بالديوان العام ومعاهد المنطقة، و الأوراق المطلوبة للتقدم، وأعلنت الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية أيضا عن حاجتها لشغل وظيفة «عضو فني بإدارة رياض الأطفال» وذلك من بين العاملين بالديوان العام ومعاهد المنطقة.

وأعلنت منطقة المنيا الأزهرية عن حاجتها لشغل وظائف موجهي «علوم، ولغة عربية، وتربية اجتماعية» بإدارة العدوة التعليمية، وأوضحت أن شروط التقدم لشغل وظيفتي موجهي علوم، ولغة عربية كالتالي:

1-أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال مناسب + المؤهل التربوي.

2- أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة على درجة (معلم أول) فما فوقها.

3- ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام متصلة أو منفصلة فما فوقها.

4- أن يكون حاصلًا على تقدير لا يقل عن فوق المتوسط فما فوقها لآخر تقريرين سريين.

5- ألا يكون قد أحيل إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية.

أما بخصوص شروط التقدم لشغل وظيفة موجه تربية اجتماعية فشملت:

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال مناسب + المؤهل التربوي.

2- أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة على درجة (إخصائي أول) فما فوقها.

3- ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام متصلة أو منفصلة فما فوقها.

4- أن يكون حاصلًا على تقدير لا يقل عن فوق المتوسط فما فوقها لآخر تقريرين سريين.

5- ألا يكون قد أحيل إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية.

وبخصوص الأوراق المطلوبة للتقدم: طلب التقدم للوظيفة، صورة المؤهل معتمدة، بيان حالة شامل ومعتمد، آخر تقريرين سريين بدرجة فوق المتوسط فما فوقها، بيان حالة خاص بالجزاءات والإجازات معتمد، وتقدم طلبات الترشح شخصيًّا إلى إدارة التنسيق بالمنطقة، اعتبارًا من الأربعاء 17 أبريل الجاري ولمدة عشر أيام، ولن يلتفت لأية طلبات ترد بعد الموعد المحدد للإعلان.

وظائف المعاهد الأزهرية في الشرقية

كما أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية، عن حاجتها لشغل وظيفة «شيخ معهد ديرب البلد الابتدائي» بإدارة ديرب نجم التعليمية، على أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ تربوي أزهري، أو مؤهل عال أزهري مناسب وتأهيل تربوي، كما يسمح للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة بالتقديم شرط أن يكون أزهريًّا، وأن يكون المتقدم من الحاصلين على درجة معلم أول (أ)، وتضمنت الشروط أيضا الحصول على تقدير (فوق متوسط) على الأقل في تقرير تقويم الأداء في العامين السابقين مباشرة، وألا يكون وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام، ولم يتم محوه، وألا يكون محالًا للتحقيق بالمحكمة التأديبية أو الجنائية أو النيابة العامة، أو موقوفًا عن العمل، أو صدر له قرار بالإبعاد، وأن يكون على رأس العمل.

وتضمنت المستندات المطلوبة: طلب ترقية حديث من إدارة التنسيق، صورة من آخر ترقية على الكادر، صورة من المؤهل الدراسي، صورة من مباشرة العمل أول مرة، شهادة حسن سير وسلوك، شهادة تفيد بأن المتقدم على رأس عمله، صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة من اجتياز الكادر، صورة من التأهيل التربوي، صورة من خطاب التعيين، صورة من آخر تقريرين متتاليين، بيان حالة يدوى وآخر إلكتروني، وعلى الراغبين في التقديم لشغل الوظيفة ضرورة التقدم بالمستندات المطلوبة إلى مسئول التنسيق بالمنطقة، في موعد أقصاه 15 يومًا اعتبارًا من الأربعاء الموافق 17 أبريل الجاري علمًا بأنه لن يلتفت إلى الطلبات الواردة بعد هذا الموعد أو غير المستوفاة للشروط.