انطلاق اختبارات المهام الأدائية في المعاهد الأزهرية بمطروح (صور)

أعلنت المعاهد الأزهرية في منطقة مطروح، اليوم الاثنين، انطلاق اختبارات المهام الأدائية لتلاميذ الصفوف الإبتدائية الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والتي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وفقاً للجداول المعلن عنها من قبل رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

امتحان المهام الأدائية بالمعاهد الأزهرية

وتابع فضيلة الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية الإختبارات في المعاهد الأزهرية، مطروح الإبتدائي النموذجي، والدكتور عبد الحليم محمود، حيث يؤدي التلاميذ اليوم امتحان المهام الأدائية في مواد «اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والرياضيات»، دون رصد شكاوى، موجهاً تعليماته بتوفير سبل الهدوء والراحة لأداء الامتحانات بشكل جيد، والإلتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

تقييم المهام الأدائية

وشرح وكيل منطقة مطروح الأزهرية كيفية تقييم المهام الأدائية، حيث يحصل التلميذ على 10 درجات لحضوره وتسليمه ورقة المهام، ثم يتم تصحيح المهمة في ورقة الإجابة ليحصل الطالب على 25 درجة ليكون إجمالي الدرجات 35 درجة.

تأسيس التلاميذ

وأوضح أن هناك اهتماما بالتلاميذ في جميع المراحل، خاصة في النقل الإبتدائي لتأسيس التلاميذ بشكل متميز في جميع المعاهد الأزهرية.