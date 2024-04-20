«مدبولي»: الصناعة شغلنا الشاغل وأولويتنا الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الصناعة هي أولويتنا وشغلنا الشاغل الفترة المقبلة، مشددًا على أنّ الدولة بدءًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة وكل المؤسسات التنفيذية، تعي تمامًا أنّ استدامة النمو ووجود قدرة على التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية، سيكون من خلال التركيز على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة.

وشدد «مدبولي»، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده مصنع بيراميدز لإطارات السيارات ببورسعيد، والمُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنه دائمًا ما يتم التركيز والاهتمام بالصناعة وهو ما تؤمن به القيادة السياسية في مصر، موضحًا أن الفترة المقبلة سيكون التركيز على الصناعة، وبشكل خاص بالتعاون والتنسيق مع رجال الأعمال والمصنعين الجادين.

وأوضح أنه يجري العمل على تذليل العقبات أمام المصنعين وتسهيل إجراءات التراخيص والرخص ومستلزمات الإنتاج.