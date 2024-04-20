رئيس بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات: نصدر لـ10 دول.. وتعاقدنا مع جهات بأمريكا

توجه المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المطلق للصناعة المصرية، مؤكدًا جاهزية المصنع للتشغيل، كما توجه بالشكر إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تشريفه بالزيارة للمرة الثانية للمصنع بجانب وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد.

وأضاف «جودة»، خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء عقب تفقده مصنع بيراميدز لإطارات السيارات ببورسعيد: «نستهدف تطوير الصناعة المصرية.. وبدأنا في الإنتاج التجريبي بمقاسات 12 و13 للإطارات وبنهاية الأسبوع متوقع وصول الإنتاجية إلى مقاسات 13 و14 وبنهاية العام الحالي وتحديدًا أكتوبر 2024 متوقع إنتاج 25% من المستهدف والاستهلاك المحلي بالسوق المصري، وبنهاية عام 2025 نهدف إلى إنتاج من 60 إلى 70% من هذه المقاسات حتى مقاس 17».

وأكد: «بجانب البيع للسوق المحلي، نستهدف رفع الجودة والتصدير إلى الخارج وتحديدًا السوق الأفريقي ونصدر حاليًا إلى 10 دول أهمها سوريا ولبنان والمغرب وتونس والجزائر وتركيا والعراق واليمن وباكستان، وتعاقدنا مع جهات بالولايات المتحدة لتصدير بعض المقاسات والمنتجات الخاصة بالمصنع ونترقب الحصول على موافقات لها علاقة بالجودة لتصدير الإطارات إلى السوق الأوروبي».